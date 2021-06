Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* „Kõik oli tipp-topp“. Just nende sõnadega võttis Paide linnapea Priit Värk kokku Paides peetud pidustused, mis tipnesid võidupüha paraadiga. Värk märkis, et eks segadust riigi ühe esindusüritusega on olnud omajagu. Kõigepealt pidi paraad olema eelmisel aastal, kuid siis jäi see koroonaviiruse leviku tõttu ära. Otsuse, et tänavu tohib nii suurt üritust Paides korraldada, langetas valitsus alles kolm nädalat tagasi. Sellest hoolimata kulgesid kõik üritused Värgi hinnangul nagu valatult ja ühtegi märkimisväärset probleemi üles ei kerkinud.

* PAIde lasteaia õpetajad pöördusid Paide linnapea poole, et paluda pärast rasket koroonaaega oma puhkuseaega pikendada. Linnapea Priit Värk ütles, et lasteaednike pikem puhkus on arutusel, kuid asendajate palkamiseks linna eelarves raha ei ole. «Pöördume Teie poole palvega vaadata üle koolieelse lasteasutuse õpetajate põhipuhkus võrdsustamaks seda kooliõpetajate puhkusega,» on kirjas pöördumises, millele on 16. juunil alla kirjutanud 29 PAIde lasteaia õpetajat.

* Järva valla kaasava eelarve tänavune rahvahääletus lõppes 20. juunil. Vallavalitsus avalikustab tulemused esmaspäeval, mil komisjon need kinnitab. Küll on seoses rahvahääletuses osalejatega tekkinud kogukondades segadust ja pahameelt.

* Eliis Õunapuu nimi ja nägu tuleb tuttav ette neile, kes on käinud Ajakeskuses Wittenstein, selle kohta lehest lugenud või raadiost kuulnud. Hiljuti ajakeskuses viienda tööaasta täitumist tähistanud turundusjuht selgitab, mis teda tema töö, Paide ja Järvamaa juures võlub.

* Puudel turnimine ja batuudil hüppamine pole lastele sugugi ohtlikud, kui teada, kuidas seda õigesti teha. Just seda käiski 80 Roosna-Alliku põhikooli õpilast Albu parkuuripargis õppimas. Nüüd tunnevad nad suvel majade juures olevatel turnimispuudel ronides ja koduaia batuutidel trikitades end palju turvalisemalt. Isegi üle jõe viivad purded ja teed tõkestavad plangud ei näi enam ületamatuna.

* Kui kolmapäeval müüs Lõhmuse mahetalu Paide Maksimarketi ees maasikaid hinnaga viis eurot kilogramm, siis neljapäeva hommikuks oli hind langenud kolmele eurole. Lõhmuse mahetalu peremees Janno Lõhmus ütles, et rohkem ei kannata tal hinda alla lasta, kuid kasumi teenimise asemel on praegu kõige tähtsam põld valmis marjadest kiiresti tühjaks teha, et hallitus levima ei hakkaks.

* Eelmise nädala lõpus teatas Paides tegutsenud tuntud aasiapärane toidukett, et sulgeb jäädavalt uksed ja mitte koroonaajast tingitud väiksemate läbimüükide, vaid tööjõupuuduse tõttu. Vaga Mama esindaja Karen Pukk ütles, et selle kurva otsuse taga on küll koroonapiirangud, kuid seda mitte kohalikul, vaid riikide tasandil. «Meil peaksid pliidid kogu aeg huugama, kuid kes neid töös hoiab, kui kokad on piiri taga kinni ja Eestisse tööle ei pääse,» selgitas ta.

* 2. juulil esitletakse Türi kultuurikeskuses raamatut «Türi. Kilde kihelkonna ja linna arengust», mis on samanimelise sarja kaheksas raamat. Trükis on pühendatud Türi linnaõiguste andmise 95. aastapäevale.