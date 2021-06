Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Enne jaanipäeva oli orhideesõpradel rõõmupäev, kui nad avastasid Järvamaal kaitsealuse orhideeliigi. Punane tolmpea on siinmail kasvanud ka aastakümneid tagasi, kuid kadus ilmselt karjatamise tagajärjel. Albus elav Eesti orhideekaitse klubi liige Ester Valdvee ütles, et tavaliselt sihipäraselt otsima minnes orhideeliikide uusi leiukohti ei märkagi, pigem satuvad nad uurijate ette juhuslikult. Nii läks ka seekord.

* Tänasest 31. augustini on ruumieksperimendi tõttu liiklus Paide peaväljakul ümber korraldatud, kuid võrreldes eelmiste aastatega autoomanikule sõbralikumalt. Üle kahe kuu kestva ruumieksperimendi «PaideWay» ajaks jääb keskväljakul kehtima liikluskorraldus, mis jätab alles kahesuunalise sõiduraja Tallinna ja Pärnu tänava ühendamiseks. Samuti säilib ühesuunaline liiklus Pikale tänavale ja kirikutagusele platsile, et jõuda Posti tänavale.

* Pühapäeval avas Paides teist korda uksed Vee perearstikeskuse vaktsineerimiskeskus, kus said end koroona vastu süstida kõik huvilised, kes olid aja aegsasti kirja pannud. Vee perearstikeskuse pereõde Merit Vaarma ütles, et pühapäeval süstisid nad veidi üle 140 doosi Pfizer Biontechi ja Jansseni vaktsiini.

* Järva vallas Eistveres tegutsev aiand, mis on rohkem tuntust kogunud kurkide kasvatamisega, pakub juba ka värsket kartulit müüa. Aiandi omanik Kuido Paimla sõnas, et varajane sort «Solist» valmis vahetult enne jaanipäeva. Türi OTTil oli kartulil kohe hea minek ja huvi tuntakse mujaltki. «Oleme käinud ka Tallinnas Merivälja turul kauplemas, kuid ega mujale ole veel eriti jõudnud,» märkis ta.

* Maasikakasvatajad kutsuvad inimesi oma põldudele, sest just nüüd ja praegu on kõige parem maasikate korjamise aeg. Mari on küps, kuiv ja magus. Retla põldudel maasikaid kasvatav Tõnis Ohu ütles, et ootab inimesi lahkesti põllule oma tarbeks marju korjama. Maasikakilo eest küsib ta 2,25 kuni 2,50 eurot.