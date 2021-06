Linnapea Priit Värk ei kandideeri sügisel Isamaa ridade

Värk ütles, et on seda otsust pikalt kaalunud ja kaalukausi kallutas selles suunas kaks asjaolu. „Esiteks erakonna suurkogul sai Helir-Valdor Seeder ning tema senine poliitiline suund, rõhuasetused ja retoorika veenva toetuse, kuid mina pole kunagi selle suuna fänn olnud. Eriti kõnekas oli Seedri sõnavõtt suurkogul, kus ta jätkas endale omaselt kõigi teiste, seekord siis Parempoolsete, süüdistamist ja siunamist erakonna ebaedus.“

Teise asjaoluna viitas Värk erimeelsustele ka Isamaa Paide valimisnimekirjas. „Selle asemel, et omavahel jageleda, on mõlemal poolel mõistlik keskenduda sügisestele valimistele. Minu hinnangul vajab Paide linnavolikogu värskust ja uusi inimesi ning kindlasti ei suuda siin panustada leer, mida veavad mehed, kes on 10-20. aastat olnud kramplikult linna juhtohjade juures. See oleks Paidele tagurpidikäik.“