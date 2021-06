Haiglaravi on kokku vajanud 6,9% haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 18 inimest (78%).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 555 306 inimesele, kellest 126 212 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 429 094 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 7501 doosi, kokku on manustatud 938 782 vaktsiinidoosi.