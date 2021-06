Spordihoone läheb suvepuhkusele

On olnud huvitav ja kogemust pakkuv esimene tegevusaasta. Viiruse kiuste on saadud ikkagi oma teenuseid lahti hoida, kuigi väga suurte piirangutega.

Türi spordihoones pole võistlusi pidada saanud juba alates novembrikuust, kuid loodetakse et uuel hooajal saadakse edasi minna normaaltingimustes ja tuua kohalikele elanikele spordiüritused koju kätte.

Alates jaanuarist on Türi spordihoone külastajate arv olnud 9916 ning tänu leevendustele on see number jõudsalt kasvamas. (JT)