Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuidagi peame selle Paide kultuurikihile lõpuks küüned taha saama,» ütles muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi valdkonna juht Ulla Kadakas teisipäeva õhtul pärast ringkäiku Suur-Aia tänava alguses ja sellega ristuval Vainu tänaval. Võib tunduda kurioosne, et 725aastases linnas, kus viimasel poolel sajandil on kesklinnas kopad palju kaevanud ning kuhu on hooneid ja torustikke ehitatud, pole keegi ajaloost märku andnud ega arheoloogid seni leidnud kultuurikihti. Mitu ajaloolast on seetõttu hakanud arvama, et jutt vanast ja väärikast linnast on legend, millel puudub arheoloogiline kinnitus.