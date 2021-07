Võsujalg rääkis, et eile sai ta Paides Pärna 5 elava maja lastelt häiriva teate, et trepikoja ette on tõstetud puuriga näriline, kelle juures on silt, et loom on ära anda. "Võis aimata, miks just sinna loom pandi. Selles trepikojas elab palju lastega peresid ning küllap loodeti, et ehk mõni laps võtab nunnu hiire kohe enda juurde," jutustas ta.