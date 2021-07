„Tapmiste ja mõrvade kuritegude puhul paistis 2020. aasta silma sellega, et nende arv tõusis, katkestades pikaajalise langustrendi. Sel aastal on sellised kuriteod taas languses, mis on kindlasti hea näitaja,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.