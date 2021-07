Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti aegade parim jalgpallur Ragnar Klavan tõmbas selga Paide linnameeskonna särgi ja kui kõik läheb hästi, võib ta Paides platsile joosta juba kahe nädala pärast. «Olen läbi aastate olnud Paide tegevustega kursis. Nad on iga aasta jõudsalt arenenud ja mängivad eurokohtade peale. Mulle selle klubi visioon meeldib,» põhjendas Klavan, miks ta otsustas liituda just siinse meeskonnaga. Kui legendaarne jalgpallitreener Viktor Mets kuulis neljapäeval Järva Teatajalt, et Paide meeskonnaga on liitunud Ragnar Klavan, oli teisel pool toru hetk vaikust ja siis kostis naeru. «Ossa! Väga tubli! See on ikka väga kõva sõna!» olid tema esimesed sõnad.

* Juba kuu aega tagasi kirjutas Järva Teataja, et Paide linnapeal Priit Värgil on koduerakonnas eriarvamusi ja ilmselt ei ole ta sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa Paide linnapea kandidaat. Nüüd andiski Värk teada, et ei kavatse sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Isamaa ridades kandideerida. Paides pikalt võimul olnud erakonnas ei näe seekord ka mitut teist häältemagnetit.

* Ilmataadi lubatud ilus ilm ja kodulinna Türi 95. sünnipäev ajendasid inimesi avama kohvikut 36 koduaias, pargis ja asutuses. Nii rohkearvulist aedlinna kohvikute paraadi pole Türil ühelgi aastal nähtud. «Olen 30 aastat raha lugenud, küll saan ka nüüd peast arve rehkendamisega hakkama,» naljatas Tallinna tänava majas number 38 asunud kohviku Aloha üks pidajaid, Tähve Milt. Tema pere naispool ehk Riina Milt ja Annely Juurik valmistasid samal ajal esimestele külalistele poke-kausse ja natšosid salsaga.

* Tänavusel võidupüha paraadil Paides kogus kuulsust ja tähelepanu kahe mundris mehe vahel seisnud jäär – reamees Derbi. Reamees Derbi, keda tutvustati ka president Kersti Kaljulaidile ja peaminister Kaja Kallasele, on tegelikult lihtne kodumaine jäär Mattias, kes on rahuliku iseloomu tõttu kiiret sõjaväelist karjääri teinud.

* LHV remondilaenu «Kes teeb ära?» toetusprogrammi konkursi 20 000 euro suuruse toetuse pälvis Järva-Jaani tuletõrje selts. Vabatahtlikke päästjaid koondav selts kasutab raha ajaloolise komandohoone uuenduseks ja turvalisema väljasõidutee rajamiseks.

* Järva valla raamatusõpradele oli 1. juuli tähtis päev, sest Tammsaare muuseumis Vargamäel tutvustati raamatukogubussi, mis hakkab lugemist viima ka väikeküladesse ja vurab kohale üritustele. Järva vald on raamatukogude poolest üks rikkamaid maaomavalitsusi Eestis, kus asub 15 raamatukogu. Nüüd on neile lisandunud buss, mis on raamatusõpradele suur lisandväärtus.