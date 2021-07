Identity OÜ loovjuhi Ionel Lehari sõnul on tume ja madal rehealune näituse eksponeerimiseks väga nõudlik ruum. „Sinna löövat lahendust on keeruline leida. Ka surmast rääkimine on tänapäeval tabuteema. Kuid meil õnnestus ruum efektselt ära kasutada, kus valged pitsilised illustratsioonid läbipaistval pleksiklaasil tekitavad hardusehetke ja teema vaprus sai näitusesse pandud," ütles ta.