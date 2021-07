Püsirohumaade suhtarv langes tänavu üle lubatud määra

Eestis valitsev kõrge temperatuur ja sademeteta ilmad on muutnud looduse väga kuivaks ja tuleohtlikuks. Seetõttu on igasugune tuletegemine hetkel seotud kõrge riskiga ning võib põhjustada tulekahju metsas või maastikul. Väga kuival ajal on ohtlikuks tegevuseks metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas. Lisaks sellele paluvad päästjad vältida mootorsõidukiga looduses sõitmist, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Ettevaatlik tuleb olla ka omaenda kodus. Lõkke puhul on oluline jälgida, et see oleks korrektselt piiritletud näiteks kividega, puhastatud taimedest ja ei oleks liiga suur. Lisaks tule leviku piiritlemisele on oluline vaadata ka seda, et käepärast oleksid ka esmased kustutusvahendid, olgu selleks siis tulekustuti või ämber veega ja lahkudes veenduda, et lõke on täielikult kustunud. Nii saame olla kindlad, et oleme omalt poolt teinud kõik selleks, et lõke ei arene edasi suuremaks põlenguks.