Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Sama kuum kui viimase aja ilmad, on olnud ka Paide poliitika, kus isegi koalitsioonikaaslastele üllatusena andsid isamaalased teada, et soovivad veel enne valimisi oma linnapea Priit Värgi maha võtta.

* Juba mitmendat nädalat vältav kuumus ähvardab põllumeeste suviviljasaagile kõva põntsu panna. Põllumeeste meelest hakkab tänavune kuumus juba 2018. aastal valitsenud põuda meenutama. Takkasaare talu peremees Arvo Kuutok märkis, et kuivust on piirkonniti erinevalt. Tema põldudel kipuvad liivasemad kohad tõepoolest kuivama. «Juba tükk aega ihkab maa vihma, aga seda ei tule. Vihmapilved kipuvad meist ikka mööda minema,» ütles ta naerdes. Kuutok sõnas, et tegi hiljuti teise siloniite, kuid mõne koha peal ei olnud midagi niita, sest rohi oli ära kuivanud ja krõbises. Kui vihma ei tule, siis ootab sama saatus ka vilja.

* Seni ainus presidendikandidaat on Henn Põlluaas, kelle koduerakonna EKRE juht Martin Helme on öelnud, et nendegi lootused on valimiskogul. Mis siis õigupoolest juhtub, kui nagu lõviosa seniste valimiste puhul, luhtub presidendi valimine ka augusti lõpus riigikogus? Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt, Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas ja Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo esindavad volikogudes kõik Reformierakonda. Kõik kolm ütlesid Järva Teatajale, et volikogu pole veel otsustanud, keda enda hulgast valijameheks saata.

* Hoolimata sellest, et Türi lasteaed avas linna sünnipäeva puhul peetud kohvikute päeval oma müügileti hoopis Lokuta õppekohas, mitte tavapäraselt kesklinna majas, leidsid paljud inimesed tee ka linna servas asuva maja hoovile. Peale selle, et kõhu head-paremat täis sai süüa, tegid kohvikulised ka lasteaiale omapoolse kingituse.