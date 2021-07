Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et esmaspäeva hommikul kontrollisid tööinspektorid Paide gümnaasiumi ehitusplatsi ning kohtusid peatöövõtja esindajaga. "Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab eelkõige peatöövõtja, kes on platsil määranud ohutuse eest vastutava isiku - töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori," selgitas ta. "Kontrollimise ajal tööinspektorid ohutusnõuete rikkumisi ehitusel ei tuvastanud. Tööde tegemine laupäeval antud ehitusplatsil ei olnud ette nähtud. Laupäeval töötamine oli alltöövõtja initsiatiiv. Kuna katusetööde tegijat-alltöövõtjat ehitusplatsil ei viibinud ning ohutus on peatöövõtja vastutada, lubas peatöövõtja alltöövõtjatega veelkord platsil kehtiva korra ja ohutusnõuded läbi arutada."

Kõrgustel töötamisel on nõutud kaitsemeetmete rakendamine või isikukaitsevahendite kasutamine on Abeli sõnul väga oluline, sest need võivad päästa töötaja elu ja tervise. "Katustel töötamisel tuleb arvestada katuse kaldega ja ilmastikutingimustega. Kui katuse kalle on kuni 15 kraadi, ilmaolud on soodsad ning katuseräästas pole maapinnast kõrgem kui viis meetrit ei ole kohustust kaitsemeetmeid rakendada. Tulevase riigigümnaasiumi hoone katuse kalle on kraadi-kahe võrra üle 15, kuid katuseräästas ületab märkimisväärselt viite meetrit. Seega sellise katuse puhul nagu riigigümnaasiumil peab ka väga lühiajalise töö tegemiseks kasutama ankurdatud turvarakmeid või –vööd või kasutama teisi julgestusmeetodeid," ütles ta.