Kütus ja elekter moodustavad poole hinnatõusust

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas selgitas, et kui mitmete toorainete hinnad on maailmaturul hakanud stabiliseeruma, siis naftahindade tõus on jätkumas. Kuna maailmamajanduse taastumine ja nõudlus naftatoodete järele on olnud oodatust tugevam, on naftavarud vähenemas. Pakkumise poolt hoiab aga tagasi naftat tootvate riikide (OPEC+) varem kehtestatud tootmiskärped, mille leevendamises ei ole suudetud kokku leppida. Selle tulemusena on nafta aastaga kallinenud pea 80 protsenti ning põhjustanud tarbijahindade tõusu kiirenemist nii meil kui Euroopas laiemalt.