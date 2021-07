Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Töötukassa tööturu-uuringu tulemused näitavad, et Järvamaal on vajaka nii sotsiaaltöötajaid kui ka oskustöölisi. Küll on maakonnas külluses kosmeetikuid, kellele kõigile tööd ei jagugi.

* Eelmisel sügisel ütles Türi kesklinnas asuva endise kauplusehoone ostnud Maarja Brause, et soovib seal juba tuleva suve hakul avada mõnusa kooskäimiskoha, kus nautida kohvikuõhustikku, saada osa töötubadest, kontsertidest ja mõnusatest kogukondlikest ette­võtmistest. Maailmas pead tõstnud koroonaviirus tegi aga oma plaane ja maja avamine lükkus veidi edasi. Lähemalt said linlased uuenenud hoonet uudistada Türi kodukohvikute päeval. Praegu veel pole endine kauplusehoone väljast oluliselt muutunud, kui uus katuseplekk välja arvata. Küll on peaaegu tundmatuseni muutunud hoone sisemus.

* Penny on üks äraütlemata tore ja tubli emane krants, keda saatus pole hellitanud. Ta on suurema osa oma elust, mida jagub viide aastakäiku, elanud kortermaja juures ketis ja leidnud peavarju kipakast kuudist. Süüa, sügamist ja hellust on ta saanud üksnes heade inimeste armust. Tänavu veebruaris sai Imavere inimestel mõõt täis. Kui ilmateade ähvardas veebruaris karmide külmakraadidega, hakkasid inimesed Penny pärast muretsema. Tal oli küll omanik, kuid teada oli, et ega tuppa sooja koera lasta, aga kuudis polnud midagi teda külma eest kaitsmas.

* Kui kätte jõuab kauaoodatud suvi, puhkamise ja ringitrallimise aeg, hakkab kuluma potsikute viisi sääsetõrjevahendit, putukahammustusi leevendavat geeli, kriimusalvi, päikese- ja nahka niisutavat kreemi. Neid vahendeid võib edukalt asendada ka mitmesuguste looduslike õlidega.

* Loomadel on praegusel ajal sama häda nagu inimestelgi: olemine on liialt kuum ja olla kannataks üksnes lühikestes pükstes. Loomadel aga garderoobivalikut ei ole, kuub on ikka ja alati üks. Loodusetundja ja jahimees Peeter Hussar ütles, et suvekuumus on tulnud ootamatult ning loomad on muutunud loiumaks ja piiravad oma liikumist nii palju kui võimalik.