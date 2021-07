Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teatrisõpradele on käesolev nädalavahetus tõeline pidupäev. Reedel etendus Paide hooviteatrite festivalil neli tükki. Laupäeval algab teatrimaraton keskpäeval ja viimane etendus lõppeb kell 22. Pühapäeval saab vaadata viit etendust, peale selle veel õhtused peod. Festivali korraldaja, Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson ütles, et kolme päeva jooksul jõuab paidelasteni 15 etendust, mis on küll neli etendust vähem kui möödunud aastal, kuid nende hulgast peaks endale sobivat vaatamist leidma iga teatrisõber. Kõik etendused ja laupäeva õhtul Paide keskväljakul peetav pidu on tasuta. Sularaha tuleb kaasa võtta üksnes neil, kes soovivad kohvi või koogikest osta.

* Paide linnameeskonna noormängija Matrix Einer (17) oli paari nädala eest ise sama hämmeldunud kui jalgpalliüldsus, sest tema kohta hakkasid liikuma uudised, nagu hoiaksid Euroopa nimekaimad klubid FC Liverpool ja FC Bayern München tal silma peal. Eineril polnud aimugi, miks selline kuuldus levima hakkas, kuid hiljaaegu esindusmeeskonnas Premium liiga debüüdi teinud noormängijale on selline tähelepanu igal juhul meeldiv olenemata sellest, kas kuuldustel on tõepõhi all või mitte.

* Koerust pärit 21aastane spordipiiga, tulevane toidutehnoloog Lishanna Ilves on Ameerikast ülikoolist tulnuna saanud Eestis olla küll napp kuu aega, kuid milline aeg see on olnud. Nad ütlevad tema kohta favoriit. Nad ei taha vastuvaidlemist kuulda ja mõtlevad seda ütlust tõsiselt. Kadrioru staadion. Juuni lõpp. Täiskasvanute kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Lishanna Ilves hüppab uueks tippmargiks 6.66, tõuseb U23 vanuseklassis Euroopa edetabelis esinumbriks ja võtab Eesti aegade kolmanda tulemusega esimese täiskasvanute võistluse kuldmedali. Eesti rekordiomanik, olümpiamängudeks valmistuv Ksenija Balta jääb 6.23ga kolmandaks.

* Järvamaal on mitu koertekooli ja komme oma koera koolitada aina süveneb. Üks koolitajaid on Järvamaa põhjaosas elav Leili Kang, kes töötab politsei- ja piirivalveametis patrullpolitseinikuna. Eriliseks teeb Kangi see, et tema käe all on saanud abi tuhandete koerte omanikud: ühel päeval nädalas aitab ta koolitada 60 koera.

* Neljapäeva õhtul kohtus Paide linnameeskond jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga esimese eelringi avamängus Pärnu rannastaadionil Poola klubi Wroclawi Slaskiga ja võttis vastu 1:2 kaotuse.

* Eelmisel nädalavahetusel märkasid tähelepanelikud linlased, et Paide Vallimäe veerule ehitatava gümnaasiumihoone ehitusel, täpsemalt Posti tänava koolimaja katusel ei kandnud seal tegutsenud töömees ei turvarakmeid ega ka kiivrit. Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et esmaspäeva hommikul kontrollisid tööinspektorid tõesti Paide gümnaasiumi ehitusplatsi ja kohtusid peatöövõtja esindajaga.