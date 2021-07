Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnas ja Järva vallas on lõppenud kaasava eelarve hääletus. Paide linna elanikud otsustasid, et Paide tehisjärve ümbrus vajab uuendamist. Järva valla elanikud eelistasid, et lastel oleks Järva-Jaanis ja Koerus rohkem võimalusi vabas õhus tegutseda. Kuigi Järva vallas on vähem elanikke kui Paide linnas, võtsid kaasava eelarve hääletamisest vallaelanikud agaramalt osa. Järva vallas hääletas 1182 ja Paide linnas 819 elanikku. Paide linnas kogus kõige rohkem hääli projekt «Võimalusterohke puhkeala Paide tehisjärve kaldal».

* Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvus möödunud nädalal Tallinna–Tartu maantee Võõbu–Mäo teelõigu ehitusega. Kohal viibisid ka transpordiameti ja ehitaja esindajad, kes kinnitasid, et kõik kulgeb plaanipäraselt ja juba järgmisel sügisel peaks uus tee valmima. Minister Aas märkis naerdes, et Eestimaal ringi sõites näib, nagu poleks praegu kohta, kus ei oleks teeremonti. GRK Infra tegevjuht Tarvi Kliimask ütles Võõbu–Mäo lõigu kohta, et huvitaval kombel sujub teeehitus mõnikord nii nagu plaanitud ja praegu pole suuri ootamatusi või takistusi ette tulnud.

* Esmaspäeva hommikul oli Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liikme Anneli Siimussaare telefon sisse tulevate kõnede tõttu punane – kolmapäeval peetava piimapäeva viimased ettevalmistused vajasid tegemist ning iga ürituse korraldamisega paratamatult kaasnevad probleemid kiirelt lahendamist. «Ärevus on hinges, kogu aeg mõtlen, kas kõik läheb ikka nii nagu vaja,» nentis Siimussaar. Arvestades seda, et pika tavaga piimapäev aastase vahega (eelmisel aastal peeti piimapäeva virtuaalselt – toim) tänavu ikka aset leiab, on muuseumirahva ärevus omamoodi mõistetavgi.

* Järva valla kirikute päevadel tegi tuntud laulja ja kalmistute ajalugu pikalt uurinud Voldemar Kuslap huvilistele ringkäigu Järva-Jaani, Koeru ja Järva-Madise kalmistul. Kuigi Kuslap on Eesti kalmistute ajaloost kirjutanud raamatu ja avaldanud sel teemal palju artikleid, nimetas ta ise end Järvamaa kalmistutel ringkäiku tehes asjaarmastajaks, kes ei pruugi osata kõikidele küsimustele vastata. «Nimetan ennast fanaatiliseks asjaarmastajaks,» sõnas ta.

* Häirekeskusele teatati laupäeval veidi enne kella 12 liiklusõnnetusest Järva vallas Karinu külas. Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Ford Galaxy kruusateel lauges kurvis teelt välja ja rullus üle katuse. Autos viibis kaks inimest, kellest juht, 84aastane mees paiskus sõidukist välja ja hukkus sündmuskohal.

* 2019. aasta juulis avati Türil Maarahva pood ning see sai üheksandaks lüliks OÜ De Visu hallatavate kaupluste ketis. Kaks aastat hiljem, selle nädala lõpul aga paneb Maarahva pood Türil uksed kinni.