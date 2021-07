Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teist nädalat rajavad 14 pealinna maleva noort Paide linna ja Valgma küla ühendavat taliteed. Hindreku talu õpilasmaleva rühma töö on vedada metsa prusse ja lüüa neist kokku laudtee. 14 noorest üheksa on juba staažikad malevlased ja viis on rebased ehk esimest korda malevas. Ka vanad kalad tunnistasid, et see malevasuvi jääb neile kindlasti meelde ja märksõnaks on parmud.

* Türi põhikool läheb peatselt algavale õppeaastale vastu uue juhiga, sest sel nädalal kogunenud komisjon valis kahe kandidaadi seast direktoriametisse Janika Gedvili. Janika Gedvili nimi ei pruugi ehk Türi valla inimesele palju öelda. Kuid üleriigilise meedia jälgijale meenub umbes kuu aja eest seal ringlenud uudis sellest, et kaheksa aastat tagasi IRLiga liitunud ja kuus aastat Viljandi abilinnapeana töötanud Janika Gedvil liitub saabuvate valimiste eel erakonnaga Eesti 200 ning võtab kolm aastat tagasi Isamaast lahkunud Ando Kivibergi järel sisse nimekirjas teise positsiooni.

* 25. juulil on seitsmes üle-eestiline avatud talude päev, kus külastajatele avavad oma uksed talud ja põllumajandusettevõtted. Järvamaal võtab külastajaid vastu 15 talu. Avatud talude päeva põhipäev on pühapäev, 25. juuli ning sel päeval on külastajatele avatud kõik registreerunud talud. Samas võib ka juba laupäeval, 24. juulil oma talu avada ning nii teeb tänavu neli viiendikku taludest.

* Kuumade ilmadega on kaasnenud kinnisvaraturu jahenemine. Järvamaal toimetav Arco Vara vanemmaakler Lea Kerma nimetab sellist olukorda aga «tavapäraseks uimasuseks suveperioodil». Kolme Järvamaa omavalitsuse seast on kõige kuumem paik, kuhu kinnisvara praegu soetatakse, siiski Paide. Kerma arvab, et kui Türil oleks kinnisvara saadaval, ostetaks seda pigem just seal. «Mulle on palju helistatud ja uuritud Türi kohta, kuid kahjuks ei ole praegu midagi väga saadaval,» ütles Kerma.

* Kuumas töötamine võib inimesi väga kurnata – säärase murega ongi viimastel nädalatel tööinspektsiooni poole sagedasti pöördutud. Kurdetakse, et töökoha temperatuur on tõusnud liiga kõrgeks, mistõttu ei suudeta sellistes tingimustes tegutseda. Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu tunnustas ettevõtteid ja organisatsioone, kes on püüdnud kuumusele leevendust leida. Näiteks on muudetud tööaegu või lubatud ini­mesed sagedamini puhkepausidele.