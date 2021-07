Kollane ohutase tähendab, et kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud. Eeskätt on sellel riskitasemel oluline vältida riskirühmade nakatumist. Samuti tasub kõigil, kes pole seda veel teinud, end vaktsineerimisega viiruse eest kaitsta.