Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval sõitsid Eesti ühe suurima põllumajandusettevõtte, Estonia OÜ kombainid taliodra põllule. Kuigi viimasel ajal on palju juttu olnud, et liigne kuumus vähendab saagikust, siis esimesed uudised põllult olid head. OÜ Estonia nõukogu esimees Jaanus Marrandi ütles, et esimese päeva järel on saagikusest veel vara rääkida, kuid talivili kannatas põua tõttu vähem kui suviviljad.

* Eestisse tekib üha enam söögikohti, kuhu on lubatud ka neljajalgsed sõbrad. Paljud pered reisivad koos lemmikloomadega ning tihti planeeritakse peatusi selle järgi, kus on võimalik koos lemmikuga einestada, sest sellise kuumaga ei ole mõeldav looma selleks ajaks autosse jätta. Järva Teataja uuris kaheteistkümnest Järvamaa söögikohast, kas ja mis tingimustel oleks võimalik nende juures einestada koos neljajalgse sõbraga. Uurimistulemused näitavad, et Järvamaa söögikohad on valdavalt loomasõbralikud ja käpalised on neisse väga oodatud.

* Aastaid on sadadel eesti tudengitel tavaks olnud käia suviti välismaal raamatuid müümas. Koroona tõttu ei pääse tudengid aga juba teist aastat välismaale tööd tegema, mistõttu püüavad nad hoolega lihvitud müügioskusi rakendada hoopis kodumaalastele tuleohutusseadmeid müües. Kenet Vuks (26) on üks neist, kes Järvamaal ukselt uksele käib, elanikele tuleohutusest räägib ning neile Nublu suitsu- ja vinguandurit müügiks pakub. Tallinnast pärit Kenet on juba kogenud müüja, tal on selja taga kolm müügisuve Ameerikas, üks Kanadas ja üks Inglismaal.

* Kolmapäeval ootas Imaveres asuv Eesti piimandusmuuseum omale külla piimasõpru, sest maha peeti traditsiooniline piimapäev, mis leidis aset viieteistkümnendat korda. Tänavusel piimapäeval oli veidi pidulikum mekk juures, kuna just 14. juulil tähistas muuseum oma 45. sünnipäeva. Omakorda selle tähistamiseks anti välja ja esitleti ka muuseumi ajalugu käsitlevat raamatut «Eesti piimandusmuuseum – 45» ning kõige tipuks lõigati läbi lint renoveeritud kõrvalhoonel, kus ühtlasi asub ka uus püsiekspositsioon.

* Vaatamata suurele kuumusele leidis ligi 150 Järvamaa noort endas jõudu koguneda mitmeks päevaks noorkotkaste ja kodutütarde suurlaagrisse Spekter. Järva Teataja käis vaatamas, kuidas noored leitsakule vastu peavad.

* See võiks olla korralik spordilugu, kui me räägiksime Eva-Maria Raudsepast (16) kui sumo- ja naismaadlejast. Loetleksime ära suurvõistlused ja medalid. Aga me ei räägi, ei loetle. Kui, siis ainult natukene. Räägime hoopis koolidest, edasiõppimisest ja teadushuvist. Tänavu sai Järva vallas Järva-Jaani ja Koeru vahel Kuusna külas elav Eva-Maria läbinisti viielisena ühele poole põhikooliga Tamsalu gümnaasiumis ning võtab sügisel ette teekonna Tartusse Hugo Treffneri gümnaasiumisse.