Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval ja teisipäeval alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust ligi 2000 noort, kelle seas on ka 49 naist. Järvamaalt peaks teenistusse asuma 60 noormeest. Esmaspäeva ennelõunal oli Paide muusika- ja teatrimaja parklas märgata hulka noormehi koos oma lähedaste ja peredega. Oli tunda elevust ja samas kurbust. Emade silmis oli uhkust, ent ka pisaraid, sest laulusõnadki ütlevad: «...pojast mees on sul sirgumas...».

* Aravete keskkooli direktor Andy Tilk esitas lahkumisavalduse. Tilk saatis õpetajatele kirja, milles annab teada, et tema eluülikooli õpingud Aravete keskkoolis ja Albu põhikoolis lõpevad 25. augustil. Praegu viibib Tilk korralisel puhkusel, kuid nõustus andma Järva Teatajale siiski kommentaari avalduse esitamise ja tuleviku kohta.

* Kui vahepeal oli Järvamaa ainus koroonavaba maakond, siis nüüd on seis taas muutunud. Viimase seitsme päeva nakatumisnäitajate põhjal on Järvamaa praegu riigis neljandal kohal.

* Mööda Eestit ringi sõitev Viljandi haigla vaktsineerimisbuss tegi laupäeval peatuse ka Paides. Võimalust end vaktsineerida kasutas 58 inimest. Vaktsineerimisbussi üks töötajatest on Viljandi haigla radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Ta märkis, et tegelikult olidki nad laupäeval Paides hoopis mammograafiabussiga ning tegid muu hulgas ka seitse mammograafia sõeluuringut.

* Türi vald korraldab Türi noortekeskuse eestvedamisel laupäeval Türil mahuka programmiga üle-eestilise perefestivali. Korraldajad loodavad, et üritusest saab traditsioon, mis aitab muu hulgas tutvustada Türi valda kui head elamispaika. Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ütles, et peredele suunatud festivale, kuhu võib kaasa võtta nii suured ja väikesed kui ka lemmikloomad, saab Eestis praegu ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Viimase aasta jooksul on koroonaviiruse tõttu neist vähestestki mitmed ära jäänud või peetakse tagasihoidlikult ja väiksemalt.