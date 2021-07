Varem jõus olnud viibimispiirang ülalmainitud aladel muutub kehtetuks. „Omal jalul või mootorita sõiduriistaga võib tuleohtlikul alal liigelda, kuid hoiduma peab tuleohtu kujutavatest tegevustest nagu suitsetamine, lõkke tegemine ja grillimine,“ sõnab ennetusosakonna ekspert Sandra Repp. „Meeles tuleb aga pidada, et mootorsõidukitega on tuleohtlikul alal liiklemine endiselt keelatud, kuna just nende sädemeist on alguse saanud väga suur osa metsa- ja maastikupõlengutest,“ lisab Repp.