Kalle Grünthal: mis jäi riigikogus tegemata?

Lisan juurde, et kui käisin põhiseaduskomisjonis seda eelnõu kaitsmas, kohtasin siseminister Kristjan Jaani väga tugevat vastasseisu uurimiskomisjoni moodustamisele. Jaani arvates on politseiuurimine selles küsimuses olnud igati korrektne ning nad ei ole suutnud leida ühtegi viidet sellele, et politsei oleks oma võimu kuritarvitanud. Ja seda vaatamata vastupidist tõestavatele kümnetele sotsiaalmeedias levinud videoklippidele! Ministri vastuseis komisjoni loomisele tekitab aga põhjendatud küsimuse. Huvitav, kui politsei käitus õiguspäraselt, siis miks on minister nii tuliselt komisjoni loomise vastu?