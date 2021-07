Uue koolihoone fassaad läks garantiiremonti

Türi abivallavanem Elari Hiis rahustas linlasi, et ringlevad kuuldused sellest, et pea 14 miljonit maksma läinud koolihoone kokkukukkumise äärel on, on ilmselge liialdus ning alust neil juttudel kindlasti pole. Tegemist on nimelt garantiiremondiga, mille vajadus selgus juba möödunud aasta sügisel, tööd aga võeti ette nüüd, suvisel ajal.