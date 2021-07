Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vald ja Paide linn said uue nädala alguses rõõmusõnumi, Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas toetuse Aravete uue lasteia hoone ehitamiseks ja Roosna-Alliku lasteaia korrastamiseks. Aravete uus lasteaed läheb maksma 2 440 329,49 eurot. Riigi Tugiteenuste Keskus toetab projekti 1 098 000 euroga, mis tähendab seda, et Järva valla omafinantseering on 1 342 329,49 eurot. Paide linn sai Roosna-Alliku lasteaia korrastamiseks riigilt 397 166 eurot ning linnaeelarvest on omaosaluseks plaanitud 440 000 eurot.

* «Uus maja ja juba laguneb,» imestavad türilased, kes viimasel ajal on sattunud mööda jalutama Türi põhikoolist. Nimelt on koolimaja juures toimetavad töömehed ametis sellega, et hoone välisfassaadi ilmestavaid rohelise- ja kollasetriibulisi voodrilaudu eemaldada. Türi abivallavanem Elari Hiis rahustas linlasi, et ringlevad kuuldused sellest, et pea 14 miljonit maksma läinud koolihoone kokkukukkumise äärel on, on ilmselge liialdus ning alust neil juttudel kindlasti pole. Tegemist on nimelt garantiiremondiga.

* 20. mail lõppenud teises taotlusvoorus laekus kultuurkapitalile 3834 taotlust, millega taotleti toetusteks ja stipendiumideks kokku 16,8 miljonit eurot. Taotlustest rahuldati 65 protsenti ning kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondlikud ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel toetusteks kokku 4,7 miljonit eurot. Järvamaalt esitatud rahataotluste hulka mahtus sel korral tähelepanuväärselt palju raamatute välja andmisega seotud projekte.

* Suvi on küll alles poole peal, kuid kultuuriinimesed teevad juba ettevalmistusi sügiseks. Septembris stardib juba teist aastat järjest kuu aega vältav Kurjailma festival, mille eesmärk on ka sügisel turiste Järvamaale meelitada. «Kurjailma festival soovib suvehooaega pikendada ja pakkuda toredaid elamusi septembris, kus ilmad kisuvad jahedamaks, aga tegelikult on siis veel täiesti mõnus ringi sõita ja erilisi elamusi kogeda,» kirjeldas Kurjailma festivali kõneisik ja MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel.