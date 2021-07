Küllap on Järva-Jaani elanikud juba märganud, et kiriku juures on sel suvel tavapärasest rohkem toimetamist. Nüüdseks on torni esifassaad ümbritsetud ka ehitustellingutega ja see saab tähendada vaid üht - alanud on kiriku tornifassaadi restaureerimise teine etapp.