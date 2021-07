„Suvesüda“ on lugu sõprusest, hingesugulusest, soojusest, rõõmust, igatsusest, loodusest, inimnatuuridest. Kuulajatega kohtuvad kolm mitmekülgset eesti muusikut, kelle instrumendid on pärit erinevatest ajastutest. Akordioni, inglissarve ja kitarri kooslus on maailma muusikamaastikul unikaalne. Kontserdi märksõnaks on väljumine rutiinist, leides uusi põnevaid hingekaaslasi muusikas.