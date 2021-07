„Erinevaid pettuseid tuleb ette tihti, kuid mida heitlikumad on ajad, seda aktiivsemaks kelmid muutuvad. Kui inimeste kindlustunne on nõrgenenud, siis püütakse seda igal moel ära kasutada ning läbi hirmu saada kätte nende raha,“ ütles Luminori finantskuritegevuse tõkestamise üksuse juht Hannes Oja. „Üks levinud pettuse viis on esineda pangatöötajate nime all ning erinevate hirmutavate võtetega püüda inimestelt välja meelitada ligipääs nende pangakontole, et sealt siis raha varastada. Kusjuures petised on muutnud nii nahaalseks, et püüavad lõksu meelitada isegi pangajuhte, nagu eelmisel nädalal näiteks tõime.“