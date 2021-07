Hommikust õhtuni manitsevad riigi- ja tervishoiujuhid inimesi, et nad läheks vaktsineerima. Kui suuremates linnades on see elanikele väga lihtsaks tehtud, süsti võib õlga saada nii suurtes vaktsineerimiskeskustes, kaubanduskeskustes kui ka paljudes apteekides, siis Järvamaal on huvi vaktsiini vastu suur, kuid võimalused kehvad.