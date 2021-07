Kauplustes ja teeninduskohtades ning toitlustusasutuste siseruumides kehtivad edasi senised piirangud. See tähendab, et inimeste paiknemisel tuleb arvestada hajutatust ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Avalikes siseruumides on maski kandmine soovitatav.

Piirarvude kehtestamisel on lähtutud Terviseameti hinnangust. Oma hinnangus arvestas Terviseamet nakatumise prognoositavat taset augusti lõpus, elanikkonna vaktsineeritust ja COVID-19 läbipõdemist ning seda, et koroonaviiruse delta tüve osakaal on Eestis üle 90 protsendi ning selle tüve nakatuamisvõime on 60 protsenti suurem, kui alfa tüvel. Suurüritused soodustavad viiruse levikut ja ürituste piirarvu langetamine on tõhususelt järgmine vahend vaktsineerimisega hõlmatuse järel ja ka Eestis on mitmel spordi- ja meelelahutusüritusel toimunud nakatumised.