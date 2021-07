Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeva pärastlõunal kaikusid Järva-Madise vallamaja ümber püssipaugud just nagu 1941. aasta 26. juulil, kui metsavennad ründasid kättemaksuks kohalike seas toime pandud veretööle vallamajas paiknenud hävituspataljonlasi ja punaväelasi. Kunagisest lahingust jäänud kuulitäkked on veel praegugi näha vallamaja ette püstitatud kirjanik Anton Hansen Tammsaare mälestusmärgil.



* Selle nädala esimestel päevadel on regionaalhaigla verekeskuse usinad töötajad Paide muusika- ja teatrimaja teise korruse kammersaalis, et võtta vastu doonoreid. Verd loovutama on oodatud ka need inimesed, kelle veregrupi verd praegu piisavalt jagub, kuna varud võivad ootamatult kahaneda. Paide kandi elanik Merle oli emaspäeval verd annetamas juba 27. korda. Verd on ta käinud annetamas ligi 20 aastat. Mõni aasta on ta sattunud doonoriks lausa kolm korda, vahepeal on laste sünniga väike paus sisse jäänud. Merle tõdes, et eeskuju on nakkav. Ka tema ema oli kunagi doonor. Jakobson märkis samuti, et paljud doonorid käivad verd annetamas perekonniti.



* Nii nagu eelmisel aastal, jäi ka tänavu pidamata Järvamaa laulu- ja tantsupidu ning isegi tuleval aastal pealinnas toimuma pidanud koolinoorte laulu- ja tantsupidu lükati aasta võrra edasi. Põhjuseks ikka pandeemialaine ning sellest tulenevad piirangud. Küll aga ei ole see põhjus takistanud kahel viimasel suvel Kabalas iga-aastast laulu- ja tantsupidu korraldamast ning eelseisval nädalavahetusel oodataksegi sinna taas peokülalisi, tänavu juba viiekümne viiendat korda.



* Türi vald korraldas Türi noortekeskuse eestvedamisel laupäeval Türil mahuka programmiga üle-eestilise perefestivali. Kui juba enne esimest perefestivali avaldas Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen lootust, et sellest saab igasuvine üritus, siis pärast festivali tunnistas ta, et taganeda pole enam kuhugi ja pidu peab aset leidma ka järgmisel suvel. Särkinen lootis, et esimesele festivalile tuleb tuhatkond külastajat, kuid tegelikult käis laupäeval festivalialalt läbi poolteist tuhat inimest.



* Laupäeval ja pühapäeval peeti seitsmendat üle-eestilist avatud talude päeva ning külastajatele avasid oma uksed talud ja põllumajandusettevõtted. Järvamaal võttis külastajaid vastu 15 talu. Rutikvere mõisa kalakasvandus avas külastajatele uksed esimest korda ja huvilisi oli seal pühapäeva lõuna ajal palju. Rutikvere mõisa omanik Veiko Saluste rääkis külalistele, et nad kasvatavad lisaks laialt levinud forellile ka siberi tuura. Tegemist on kalaga, mis võib elada 150aastaseks ja kaaluda kuni 300 kilogrammi.



* Eesti naiste võrkpallikoondis treenib suve teises pooles Paides ning suundub seejärel augustis treeningutele Tartusse. Kõik naiskonna treeningud on sellest huvitatud treeneritele avatud. 14.–31. juulini treenib naiskond peatreeneri Lorenzo Micelli ja abitreenerite juhendamisel Paide E-Piima spordihallis. Paides treenib 26 mängijat, Tartusse läheb koondis 16-17 mängijaga