Järvamaa on koroonakaardil ainus roheline maakond

Viimase seitsme päeva jooksul on meie maakonda tulnud viis positiivset proovi. Paide linna ja Türi valda mõlemasse kaks ning Järva valda üks.

Viimase seitsme päeva nakatumise suhtarv 100 000 elaniku kohta on Paide linnas 19, Türi vallas 18 ja Järva vallas 11. Järvamaa suhtarv 100 000 elaniku kohta on 16. Täna hommikul oli Järvamaa ainus maakond, kus nakatumismäär oli alla 20.

Täna hommikul viibis haiglas 33 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajas kolm patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel oli kaks inimest.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,9 protsenti haigete üldarvust. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 60 aastat, kõikidest praegu haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastased 18 inimest (54%).

Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks oli vaktsineerimisi tehtud 621 496 inimesele, kellest 75 916 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 545 580 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. (JT)