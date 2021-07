Positiivsed proovid läksid valdadesse

Viimase seitsme päeva jooksul on meie maakonda tulnud kaheksa positiivset proovi. Paide linna kaks, Türi valda neli ning Järva valda kaks.

Viimase seitsme päeva nakatumise suhtarv 100 000 elaniku kohta on Paide linnas 19, Türi vallas 37 ja Järva vallas 22. Järvamaa suhtarv 100 000 elaniku kohta on 26.