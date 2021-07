Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Riigi Kinnisvara ASi organisatsiooniarenduse osakonna juht Aet Purk ütles Järva Teatajale, et olenemata tõsistest jõupingutustest selgus juulis, et Posti tänava hoone sisustamine ning üleandmine lükkub plaanitust kuni kahe kuu võrra edasi ning õpilased saavad uues hoones õppetööd alustada pärast sügisest koolivaheaega ehk esimesel novembril. «Tähtaja edasilükkamine on tingitud ehitusturu ülekuumenemisest ning seoses sellega materjalide ja seadmete tarnete hilinemisest. Praegu paigaldatakse koolihoones tehnosüsteeme, tehakse elektri- ja viimistlustöid. Loodame väga, et veel paarikuine asenduspinna kasutamine ei too kooliperele kaasa suuri ebamugavusi ja tagab koolihoone valmimise ettenähtud kvaliteedis,» ütles Purk.