Hispaania teeteo kõrval levib Eestis jõudsalt teinegi võõrnälkjaliik, väiksem ja väledam mustpeanälkjas, edastas keskkonnaamet. Et koguda ohjamiskava tarbeks infot mõlema invasiivse liigi leviku kohta, palub keskkonnaamet võõrnälkja leidudest rakenduse Teokaart kaudu teada anda. Et ennetada uute võõrnälkjate massilist levikut, on teokaardile oodatud ka tundmatute nälkjate pildid.