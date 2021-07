Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimastel nädalatel on koroonaviiruse levik taas pead tõstnud, inimesi kutsutakse üles vaktsineerima ja kinnitatakse, et vaktsiinipuudust pole Eestis enam karta. Järvamaal pole lood aga nii roosilised olnud ja viimasel ajal on siinsed elanikud pidanud digiregistratuuris vaktsiiniaegu vaadates tõdema, et kodumaakonnas nad kaitsesüsti ei saa. Aeg-ajalt uusi aegu küll tekkis, kuid need kadusid väga kiiresti. Neljapäeval sai see mure aga murtud, sest Järvamaa haigla lisas korraga digiregistratuuri 1350 vaktsineerimisaega. Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et haigla pani kõik ressursid mängu ja augustis on nad valmis tegema 4000 vaktsineerimist ja septembris 3000.