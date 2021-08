Lauri Läänemetsa vastulause Kalle Grünthali arvamusloole

Kalle, millist probleemi sa lahendad? Kuidas meie inimesed sellest võidavad? Kas see päästab mõne elu või aitab hoida ära piirangutest tekkivad probleemid? Ei. Üleskutse kodanikuallumatusele tekitab inimestes küll tunde, et midagi tehakse aga lõpuks on põhjust veel rohkem pettunud olla, sest sellest üleskutsest ei muutu midagi paremaks. Samasugune tühikäigul tiksumine nagu eelmise ja praeguse valitsuse tegevus viiruse ohjeldamisel.