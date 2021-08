Mis on tänavuse arvamusfestivali programmi eredaimad hetked?

Kogu arvamusfestivali programm on täis meeldejäävaid hetki ja arutelusid. Ma siiralt usun, et kõik 133 arutelu on head ja väärt kuulamist. Kohapeal saab muidugi osa vaid väikesest arvust, aga kõik arutelud paneme septembri alguseks üles levinumatesse taskuhäälingu keskkondadesse ning siis saab kogu programmi rahulikult järele kuulata – kuni saabub 2022. aasta arvamusfestival.