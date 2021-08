Transpordiameti juhtimisõiguse osakonna juhataja Margit Markus Moossen ütles, et üldine eksamite arv on ei ole vaatamata koroonapiirangutele oluliselt muutunud. „Eelmisel aastal sooritati Paides kokku 1939 eksamit, sel aastal on Paides juba vastu võetud 1132 eksamit,” täpsustas ta. „Võimalike uute piirangute valguses me probleeme ei näe, kuna meil on kogemus 2020. aastast. Sel aastal on vaatamata piirangutele eksami sooritanute arv suurem kui 2020. aastal.”