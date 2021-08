Salvkaevud vajavad regulaarset hooldust

Keskkonnaameti veeosakonna peaspetsialist Toomas Padjus kirjutab, et Eestis ei ole joogivee kvaliteedi probleem seni veel väga palju muret tekitanud. Muidugi on ka meil piirkondi, kus tuleb põhja- või pinnasevett enne tarbimist töödelda, et selle kvaliteet paraneks. Majaomanik, kelle kodu ei ole ühise veevärgiga ühendatud, saab oma joogivee kvaliteedi tagamiseks ka ise palju ära teha.

Suvi on lõpusirgel – kontrolli oma salvkaevu, vajadusel korrasta ja remondi! Regulaarne hooldus on vajalik, et kindlustada endale ja oma perele ohutu joogi- ja tarbevesi.

Kui uus kaev on saanud valmis ja vesi majas, ununeb tihti ja pikaks ajaks, kust see vesi majja tuleb. Mõne aja pärast võib tunduda, et vesi pole enam nii hea kui ta seda kaevu rajamise järgselt oli. Mis siis lahti on?

Kodudes kasutatakse tarbevee saamiseks laialdaselt salvkaeve (ka šahtkaev, raketega kaev). Salvkaevu abil saab tarbida maapinnalähedase põhjaveekihi- või pinnasevett.

Kord aastas tuleks salvkaev seestpoolt üle vaadata ning iga paari-kolme aasta tagant tuleks vee kvaliteet üle kontrollida – võtta veeproov ja see uuringuteks laborisse viia.

„Keskkonnaametnikud on päris tihti tunnistajaks asjaolule, et üsna paljud salvkaevud on halvas seisukorras. Lähemal vaatlusel ja ülevaatusel selguvad tüüpilisemad probleemid: kaevurakked on murenenud, vuukidest lekib pinnaseosakesi, raketel on kahjustused külmakergetest. Põhjus võib olla ka selles, et veekindel pinnasekiht ülemise kaevurakke ümber puudub või on ebapiisav, kaevu satub sadevesi veetrassi kaevise kaudu või pinnavesi voolab otse kaevu suudme ja kaane ebatiheduste tõttu,“ selgitas Keskkonnaameti veeosakonna peaspetsialist Toomas Padjus. Lisaks selgub veel, et kaevu puhastamisega pole tegeletud või et kaev on madal ja jääb aeg-ajalt hoopis kuivaks.

Kindlasti vajab regulaarset ülevaatamist ja vajadusel korrastamist salvkaevu ümbritsev hooldusala (10m), kus ei tohi olla vee kvaliteeti ohustavaid objekte/ehitisi või aineid (kemikaalid, väetised, naftasaadused, laudaheitmed jne).