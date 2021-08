Täna avalikustas Värk, et tema eestvedamisel on loodud valimisliit Uus Paide.

Värk ütles, et ei taha konkreetsetest nimedest rääkida, kuid viimastel kuudel on temaga kandideerimise teemal vestelnud kolm eri seltskonda. «Selles olin ma kohe kindel, et ühest erakonnast teise ma hüppama ei hakka,» sõnas ta.