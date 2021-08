Positiivsed proovid läksid Türi valda

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 76. Järva vallas on see 33, Paide linnas 66 ja Türi vallas 120. Tänaseks oli maakonnas tehtud 27 078 ja viimase päevaga 24 koroonatesti.

Täpsustatud andmetel on maakonnas registreeritud 1777 haigusjuhtu, millest hinnanguliselt aktiivseid on 38.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3462 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 258 ehk 7,5% testide koguarvust. Uutest nakatunutest 181 inimest ehk 70,2% olid vaktsineerimata. 24 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 53 (20,5%) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Vaktsineerimata inimesed moodustavad kokku 95% kõikidest testitutest.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on vaktsineeritud inimeste haigussümptomid üldjuhul kerged ja haiglaravi nad ei vaja. „Praegu on sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravil viis vaktsineeritud inimest. Enamik neist on vanemaealised,“ sõnas ta

Ööpäeva jooksul manustati 6099 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 653 956 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 572 299 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,5%.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 102 inimesel. 64 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 41, Pärnumaale 24, Põlvamaale 12, Viljandimaale 11 ja Lääne-Virumaale 8 uut positiivset testitulemust. Ida-Viru-, Lääne- ja Raplamaale lisandus 7, Jõgeva-, Saare- ja Võrumaale 6, Valgamaale 4 ja Järvamaale 3 uut nakatunut. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi nakatunut. 14 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 173,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5%.