Aravetel pannakse kardid kestvussõiduks joonele

Iga võistkond saab kardi loosimise tulemusel. Enne soojendussõitu tuleb igal meeskonnal kaaluda ära kõik liikmed. Sõitja kaal peab olema vähemalt 80kg, kergemate võistlejate kaal võrdsustatakse lisaraskustega, mis käivad kardi külge. Iga meeskond vastutab selle eest, et nende võistlejad oleksid sõitma minnes kaalus. Võistlussõitu alustatakse stardijoonel asuva kardini jooksmisega. Sõitmine toimub vastavalt Rapla Kardi- ja Vabaajakeskuse sõidureeglitele. Olukorras, kus ohus on sõitjad või renditav vara on peakohtunikul võimalik võistlussõit ajutiselt peatada.