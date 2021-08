Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Metsamajandi jahtkonna jahimees Fred Viirmaa andis endale seitse aastat tagasi lubaduse, et ei aja lõuga puhtaks enne, kui elu esimene karu lastud. 1. augusti hommikul jahilt naastes oli mehel käes hetk habemega hüvasti jätta. «Vuntsid jätsin alles, kuna kütitud loom ei olnud suur 300kilone, vaid kolme ja poole aastane ning 130 kilo kaaluv isane karu.

* Reedel Järvamaal viibinud erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas, et parteil on plaan sügisestel valimistel Järva maakonnas oma valimisnimekirjaga välja tulla. Kallas selgitas, et kõige kaugemale on nad praegu jõudnud Türi vallas. Seal veab valimisnimekirja Kadri Paas. Paas on endine ajakirjanik, kes on nõustanud ka mitut erakonda. Tänavu kaitses ta sisekaitseakadeemias magistritööd «Eesti riikliku julgeoleku kommunikatsiooni võimalused vaenulike inforünnakute mõjude leevendamiseks infosõjas».

* Järvamaa haigla vaktsineeris eile Paide Vallimäel festivalil Hingelt Noored ilma eelregistreerimata COVID-19 vastu. Vaktsineerimisega alustati kell 10 ning esimene vaktsiinisoovija oli kohal juba enne seda ja ootas, kuni Järvamaa haigla telgis kõik asjad valmis seatakse. Kogu protseduur võttis aega maksimaalselt kolm minutit koos kohapealse registreerimisega ning seejärel paluti süstitutel viisteist minutit telgi juures istuda. Esimene vaktsiinisaaja oli kohalik Paide mees Mairon, kes ütles, et tuli Paide Vallimäele vaktsineerima selleks, et saab selle kiiresti tehtud ning ei pea eelregistreerima.

* Paide Vee perearstikeskuse õed ja arstid on juuni teisest poolest saati tegelenud Paide vaktsineerimiskeskuses inimeste COVID-19 vastu kaitsesüstimisega. Möödunud nädalal läksid nad doosidega juba teisele ringile ning kuulevad nüüd inimeste vahetuid muljeid, kuidas vaktsiin neile mõjus. Pereõde Merit Vaarma ütles, et õilsa eesmärgi nimel loobusid viis Vee perearstikeskuse töötajat suvel osast puhkepäevadest, et Järvamaal vaktsineerimist korraldada. Süstimistega on hõivatud olnud pereõed Merit Vaarma, Annika Narits ja Ülle Tilga, abiõde Johanna Laura Trug ning füsioterapeut Laura Huopolainen.

* Kui kirjanik Ernest Hemingway mainis kunagi, et igas maailma sadamas olla üks eestlane, siis kuulsat ütlust parafraseerides võib pakkuda, et Eesti kaitseväe välismissioonidelt leiab alati ka järvamaalasi. Kevadel kirjutasime, et Iraagis NATO missioonil teenivas väekaitserühmas Estguard-4 on kaks Järva maleva liikmest kaitseliitlast ning kontingendi ülem kolonelleitnant Kuido Pettaigi on siitkandi mees. Ent ka kaugelt Aafrikast Malist leiab operatsioonil Barkhane osalevate Eesti kaitseväelaste seast kolm Järvamaalt pärit meest.

* Järvamaa on andnud teatrilavale, filmilinale ja teleekraanile hulga nimekaid näitlejaid – Paidest on pärit Ita Ever ja Eve Kivi, Koerust Lembit Ulfsak ja Türilt Mati Klooren, kui nimetada esimesena pähe tulnud nimesid. Andku teised mainimata jätmise andeks. Enne jaanipäeva Viljandi kultuuriakadeemia 13. lennu lõpetanud 11 värske näitleja seas on tervelt kolm Järvamaalt pärit noort, kellel tulevik alles ees – Miika Pihlak, Elis Järvsoo ja Elise Pottmann. Saame nendega tuttavaks.

* Kolmapäeva õhtul hakkasid Järva-Jaanis asuva vanatehnika varjupaiga juurde jõudma esimesed rahvusvahelisel odavautode tuuril «Pothole Rodeo» osalevad masinad ja nende juhid. Seal oli vanu ja natukene veelgi vanemaid autosid. Ja need ei olnud niisama masinad – juba kaugelt oli näha, et tegu on ühe pundi ettevõtmisega. Autodel oli kleepse ja kaisukarusid, varurehve ja telke. Mõni elavama fantaasiaga tüüp oli näiteks laepostriks kleepinud lastetoa vaiba, pisikesed mänguautod küljes ja puha. Kulus vaid mõni hetk, et laagriala oleks püsti, esimesed karastavad joogid avatud ja sumin täies hoos.