Vahekultuurid – kuidas neist koduaias kasu lõigata?

Põllumeeste huvi vahekultuuride kasutamise vastu on viimastel aastatel kiiresti kasvanud, kuid vahekultuurid sobivad hästi ka koduaedadesse, sest need aitavad parandada mulla kvaliteeti ning võidelda umbrohu ja haigustekitajatega, kirjutavad maablogis Merili Toom ja Ülle Tamm, Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadurid.

Kui me räägime vahekultuuridest, siis räägime kultuuridest e taimedest, mida on paslik külvata põhisaagi koristuse järel nii peenramaale kui ka kasvuhoonesse. Vahekultuuridena on otstarbekas kasvatada kiirekasvulisi liike, mis ei kuulu põhikultuuriga samasse perekonda ja pärsivad haigustekitajate levikut.