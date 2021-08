Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva tarbijate ühistu tänavune suurim ettevõtmine kodumaakonnas on Maksimarketi laiendus. Senisest tunduvalt suurem kauplus peaks uksed avama jõuluostude tegemise ajaks. See pole ühistul maakonna keskuses tänavu ainus laiendus. Ka Tööstuse tänavas ehitustarvete kaupluse juures käivad juba mitu nädalat kaevetööd. Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder sõnas, et kahe vana kaarhalli taha kerkib uus, 1600ruutmeetrine tenthall.

* Sadakond riigi- ja kohaliku omavalit¬suse ametnikku ragistab käesoleval nädalal Järva- ja Jõgevamaal ajusid, et leida lahendusi, kuidas edendada neis maakondades elu. Ametnike välitööde üks põhikorraldajatest ja rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste nõunik, Rainer Eidemiller, ütles, et ametnikele on kohapeal viibida oluline seetõttu, et näha süvitsi, milliste katsumustega Kesk-Eesti omavalitsustel tegeleda tuleb. «Siinsete oludega päriselt silmitsi seismine on tõhusaim viis reaalselt toimivaid lahendusi välja töötada,» sõnas ta.

* Oisu Aganiku festivali kolmel kontsertõhtul käis armastatud Eesti muusikuid kuulamas-vaatamas 1300 inimest. Erakordne kontserdisari sai teoks Järvamaa noorte ettevõtlikkuse ja kogukondliku koostööga ning toetajate abil. Kontserte korraldanud MTÜ Quorum üks eestvedajaid, Sten Perillus, ütles, et kõige menukamaks kujunes vaatamata kõige viletsamale ilmaennustusele laupäevane Ott Leplandi esinemine.

* Laupäeva pärastlõunal oli Järva-Jaanis järjekordne vanatehnika killavoor, mis keskendus seekord reisijateveole ja kummalistele kulguritele. Kui Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees ja killavoori üks korraldajaid, Tuve Kärner, hetk enne paraadsõidu algust osalevaid masinaid paberitelt kokku luges, sai ta arvuks 71. Kõik paraadiks nõutavaid pabereid siiski välja ei võtnud.

* Eesti on kolmanda koroonalaine jalamil ning valitsus on kehtestanud uued piirangud, mis järk-järgult laienevad eri valdkondadele. Ühissõidukis tuleb kanda maski ja üritustele on seatud täituvuspiirangud. Järva Teataja küsis Järvamaa inimeste käest, kuidas piirangud mõjutavad nende elu ja tegemisi.