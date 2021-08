Enim positiivseid proove läks Järva valda

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 106. Järva vallas on see 100, Paide linnas 95 ja Türi vallas 120.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7761 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 290 ehk 3,7% testide koguarvust. Uutest nakatunutest 217 inimest ehk 74,8% olid vaktsineerimata. 13 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 60 (20,7%) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 671 113 inimesele, kellest 88 227 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 582 886 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5530 doosi, kokku on manustatud 1 178 273 vaktsiinidoosi.