Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Aasta algul saime tunda uhkust selle üle, et Järvamaal suudeti vaktsineerida õpetajad kõige kiiremini. Nüüd käib töö selle nimel, et kuu aja pärast oleks maakonnas kõige suurem protsent õpilastest, kes on kaitsesüsti õlga saanud. Paide perearst Ingrid Alt käis Järvamaa omavalitsusjuhtidele välja idee anda 1. septembril kõigile üle 12aastastele õpilastele paber, kuhu võtta kodus vanemalt allkiri nõusolekuks neid vaktsineerida. Alt selgitas, et selle järgi on kohe kooliaasta algul selge, kui palju õpilasi on juba vaktsineeritud, kui paljud on haiguse läbi põdenud, kes soovivad koolis vaktsiini saada ja kes vaktsineerimisest keelduvad.

* Paide linnavalitsus sai keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) üleujutuskahjude ennetuse meetmest pisut üle 110 000 euro, et uuendada üle Pärnu jõe Ülejõe staadionile viivat jalakäijate silda. Endise lihakombinaadi tagant üle Pärnu jõe Ülejõe staadionile viiv metallkonstruktsiooni ja puitlaudisega sild on pärit kaugest nõukogude ajast.

* Riigi Kinnisvara AS ja AS Tartu Ehitus sõlmisid 2020. aasta mai keskel ehitustööde lepingu Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha peamaja ümberehituseks. Kooli juhtkond kinnitas, et uuenduskuuri läbinud hoone ametlik avamine tuleb 19. augustil ning alates septembrist saavad õpilased ja töötajad nautida selles õppimist ja töötamist. Järvamaa kutsehariduskeskuse kulujuht Urve Vene ütles, et ehitajal tööd edenesid ning maja on valmis ja sisustatud.

* Türi kunstnik Ülle Kuldkepp sättis Türil Luise kohviku seintele üles seitse akvarellmaali, mis on valminud paaril viimasel aastal. Tööd ilmestavad söögisaali, tuues kunsti toidunautlejatele sammukese lähemale. Ülle Kuldkepp ütles, et valis uue kohviku seintele just sellised suvised ja looduslähedased pildid, mis kannavad endas edasi helgust ja ilu. «Paar pilti rippus hiljaaegu ka Tallinnas Katharinenthali kohvikus olnud näitusel,» sõnas ta.

* Suuremat osa aruteludest homme-ülehomme Paides aset leidval arvamusfestivalil korraldavad ja juhivad üle-eestilised ettevõtted, organisatsioonid ja ühendused. Neli teemat on reedel tõstatanud aga kohalikud inimesed, kes ootavad kogukonda nendele kaasa mõtlema ja rääkima.

* Tänavune mustikasaak metsades pole kiita ja ega linnavurle tea ka kohti, kuhu marjule minna. Just selliste pühapäevakorilaste tarvis tegutseb õnneks Järvamaal OÜ Ervita Marjakasvatus, kus vaatamata põuasele suvele kultuurmustikaid jagub.