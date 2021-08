Taastumine eelmise aasta madalseisust avaldub kiires käibemaksu tasumise kasvus. Selle aasta esimese kuue kuu tasumine (1,3 miljardit) ületab 109 miljoni euroga juba ka 2019. aasta taset (+9,2 protsenti vs 2019), mis viitab kriisist taastumisele. Ettevõtete kogukäibe kasv teises kvartalis kiirenes 26 protsendini, sealjuures kehtisid koroonapiirangud tänavu teise laine ajal ka lühemalt võrreldes möödunud aastaga. Tavapärane majandustegevus on paljudel tegevusaladel taastumas. Samuti on positiivse signaalina käibemaksu võlgnevuste summa vähenemine, mis on aastases võrdluses langenud 15 miljoni võrra ehk -8 protsenti, ulatudes 177 miljoni euroni. Tegevusaladest panustasid 2021 esimese poolaasta jooksul käibemaksu tasumise kasvu enim mootorsõidukite müük ja hulgikaubandus, kus tasumine suurenes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes vastavalt 36 ning 14 protsenti.

Aktsiiside tasumine kasvas esimesel poolaastal võrreldes eelmise aastaga 15,9 protsenti, sealjuures vedas kasvu kütuseaktsiis. Selle põhjus oli ühelt poolt eelmise aasta madal kütuseaktsiisi tase, mis tulenes mullu realiseeritud varudest ning teisalt selle aasta deklareerimise suurenemine. Kütuste jae- ja hulgimüügi numbritele tuginedes on esimese kuue kuuga tarbimisse jõudnud 10,6 protsenti rohkem mootorikütuseid kui aasta varem, seejuures bensiin 3,7 protsenti ja diislikütust 13,1 protsenti. Diislikütuse müük on suurenenud ka peale aasta möödumist aktsiisimäära ajutisest vähendamisest. Kasvutempo on küll viimastel kuudel aeglustunud, kuid teise kvartali müük kasvas aastases võrdluses 12,1 protsenti, mis on esimene kvartali kasvust kõigest 2 protsendipunkti madalam. Hoolimata kallinenud toornaftast suurenes juunis lisaks diislikütuse müügile ka bensiini müük. Alkoholiaktsiisi tasumine on pöördunud teises kvartalis kasvule ning esimese poolaasta tasumine on suurenenud aastases võrdluses kokku 3,7 protsenti. Alkoholiaktsiisi tasumist mõjutab negatiivselt enim turistide puudumine ning kuna suvi on turismi kõrgaeg, siis käesoleval aastal jääb see pigem tagasihoidlikuks ning alkoholiaktsiisi laekumisse panustab peamiselt siseriiklik tarbimine.