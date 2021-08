Enim positiivseid proove läks Paide linna

Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 145. Järva vallas on see 123, Paide linnas 152 ja Türi vallas 157.

12. augusti hommikuse seisuga viibib haiglas 64 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 5 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 4 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 58 ehk 90,6% on vaktsineerimata.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 679 283 inimesele, kellest 90 710 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 588 573 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5737 doosi, kokku on manustatud 1 190 147 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 60,5%.